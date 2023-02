Reprodução/Globo - 22.02.2023 Key Alves fala de trabalho com conteúdo adulto no 'BBB 23'





Key Alves falou dos bastidores do trabalho como produtora de conteúdo adulto fora do "BBB 23". Em conversa com Cezar Blac, a sister explicou que mentiu sobre o cachê que recebia com a plataforma "OnlyFans" por conta da "estratégia de marketing" que adotou.

A jogadora de vôlei contou que decidiu revelar o salário como atleta, de R$ 1,5 mil na época, para ficar em evidência diante da produção de conteúdo adulto. "O que veio de gente atrás de mim, você não tem noção, um monte. Matérias soltando [meu salário]", explicou.





Diante da repercussão da revelação, Key relembrou que dizia ganhar um valor alto com o "OnlyFans" para o trabalho ser "bem-visto". "Ninguém mais viu que eu estava fazendo coisa errada. Só que eu estava certa. Vão fazer o quê? Eu virava para o meu técnico e falava: 'Você quer o quê, que eu pare de ganhar R$ 200 mil?'", pontuou.

O valor de R$ 200 mil foi divulgado por Alves em diferentes veículos na época, mas a sister ressaltou que esse não era o valor que recebia: "Chutei [o valor] para chamar atenção, mas já era um valor bizarro. Nem se compara. Para a galera curiosa com questão de números, eu falei que ganhava 50 vezes mais. Foi muito massa o marketing que a gente fez".

Key Alves fala sobre plataforma de conteúdo adulto pic.twitter.com/Th2fH7Kp07 — Só Mídias (@MidiasSo) February 22, 2023





