Foto: Reprodução/Instagram Dilsinho desabafa de rotina de Carnaval e shows: 'Preciso descansar'





O cantor Dilsinho recorreu às redes sociais nesta quarta-feira (22) para abrir o coração e desabafar da rotina de shows e as festas de Carnaval.



"O Carnaval esse ano foi intenso, não só pelas circunstâncias normais, mas já venho de viagens a Portugal, Angola, e direto na agenda de Carnaval.", iniciou o cantor que está em divulgação do novo projeto "Diferentão".













"São mais de 20 dias praticamente sem dormir, longe de casa, da minha família, comendo quando dá. Confesso que não é fácil, mas também ninguém falou que seria", disse o cantor.

O cantor afirmou que, apesar do cansaço, a música sempre foi o proprósito da vida. "Quando comecei tinha 13 anos de idade e eu já tinha um propósito, nunca deixei que nada me tirasse da caminhada e espero que Deus me dê forças para seguir. Que seja feita a tua vontade, amém!", disse ele.

No último sábado (18), o cantor fez um show especial dentro da casa mais vigiada do Brasil, o BBB23, e rendeu diversos memes e momentos especiais nas redes sociais, por o cantor ter ultrapassado a barreira entre ele e os brothers e cantando no meio de todos eles.

DILSINHO SE JOGOU COM OS BROTHERS NA FESTA! #BBB23 pic.twitter.com/Qyxmy56xao — CHOQUEI (@choquei) February 19, 2023









E a edição que não mostrou nada do show do Dilsinho. #BBB23 — Crislaine ♑ (@crisgsantos_) February 20, 2023