Foto: Reprodução/Instagram Jojo Todynho sai em defesa de Rafaella Santos após suposto uso de Photoshop





A cantora Jojo Todynho é um dos principais nomes quando o assunto é defesa e quabra dos padrões estéticos atualmente. Nesta terça-feira (21), Jojo saiu em defesa da influenciadora e irmã do jogador de futebol, Neymar Jr, após a jovem ser criticada pelo suposto uso de Photoshop em uma foto do Carnaval.



Jojo publicou uma série de vídeos no perfil do Instagram defendo a influenciadora. Rafaella foi musa do Carnaval da Escola de Samba da Salgueiro e foi fortemente criticada após publicar uma foto no Instagram com o figurino da Escola de Samba, onde, aparentemente, teria sido usado Photoshop para edição da foto.













"Eu tenho muito carinho, respeito e admiração pela Rafaella, irmã de Neymar. É tão feio ver mulheres comparando o corpo dela, [falando] que não é nada do que ela postou. Gente, cada um se sente bem da forma que quiser. Se ela quiser usar Photoshop no cérebro, é problema dela. Parem com isso!", disse Jojo nos Stories do Instagram.

A influenciadora recebeu diversas críticas nas redes sociais de pessoas que afirmam que a jovem se esconde atrás de filtros. "Rafaella Santos tem um corpo lindo, uma pena que se esconde atrás de filtros, devia tratar essa distorção de imagem e quem sabe trabalhar com seu corpo real, seria lindo ver pessoas se inspirando nela", escreveu uma internauta.

O caso aqui não é criticar o corpo da Rafaella Santos, é criticar o fato de se esconder atrás de Photoshop em busca do corpo perfeito e trazer ilusões. Falta de profissionais capacitados em torno dela faz com que isso aconteça! #rafaellasantos #Carnaval #Carnaval2023 #estetica pic.twitter.com/NEsu1rYcFD — Jullya da Silva (@jusmachado5) February 22, 2023













Recentemente, Jojo também foi alvo de diversas críticas após publicar foto em meio a Sapucaí no domingo (19) e rebateu as críticas. "Cada um sabe o que melhor para si. Se você acha que tem que estar com corpo de Barbie, fique com corpo de Barbie. Muito triste ver o que estão fazendo com Rafaella. Não só com ela, mas com várias outras mulheres e fazem comigo diariamente", finalizou ela.