Reprodução/Instagram Filha de Léo Santana reage ao ver o pai ganhar o hit do Carnaval 2023

Léo Santana conquistou a música do Carnaval 2023! Nesta quarta-feira (22), Lore Improta mostrou um momento de muita fofura da filha, Liz, ao ver o pai receber o prêmio na televisão.

Na sala de casa, a bebê de 1 ano apontou para o papai e caiu na dança com a canção.





"A música do Carnaval é nossa! #ZonaDePerigo. Gratidão a todos vocês que escutaram e dançaram muito!! Até Lilica meteu dança. Gratidão! Uhullllllll!! Vocês merecem equipe LS!! Te amo amor", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Os admiradores da família se derreteram com tamanha fofura. "Lilica é a fã número 1 do papai", disse uma; "Eita como ela ficou feliz com o resultado do papai", declarou outra; "A felicidade dela", comentou uma terceira.





