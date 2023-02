Reprodução/Twitter Regiane Alves comemora 20 anos de 'Mulheres Apaixonadas'

Nesta sexta-feira (17) Regiane Alves usou as redes sociais para comemorar os 20 anos da novela, Mulheres Apaixonadas.

No perfil do Twitter, a atriz resgatou lindos registros com o elenco da atração da TV Globo.

Entre alguns dos artistas que estiveram na novela estavam, Tony Ramos, Suzana Vieira, Paloma Duarte, Cristiane Torloni, entre outros.





"Hoje Mulheres Apaixonadas completa 20 anos e vou abrir meu álbum pra vocês desse trabalho tão especial", escreveu a atriz na publicação.

Regiane também comentou sobre fazer as novelas de Manoel Carlos. "Amava fazer as novelas do Maneco porque cada novela era também um reencontro", contou.

Hoje Mulheres Apaixonadas completa 20 anos e vou abrir meu álbum pra vcs desse trabalho tão especial ❤️ pic.twitter.com/ahjTjwzhHB — Regiane Alves (@RegianeAlves) February 17, 2023









Amava fazer as novelas do Maneco porque cada novela era também um reencontro 🥰 pic.twitter.com/QdV5Avfn3X — Regiane Alves (@RegianeAlves) February 17, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.