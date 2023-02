Reprodução/Instagram Filha de Sabrina Sato surpreende ao pedir para trocar de nome: 'Para sempre'

Sabrina Sato arrancou risadas dos internautas ao mostrar uma conversa divertida com a filha, Zoe. Em um vídeo publicado no Youtube, a menina de 4 anos surpreendeu ao pedir para trocar de nome.

Mostrando os preparativos para o Carnaval 2023, a apresentadora gravou uma série de vídeos para dividir com os fãs. Ao ligar para a herdeira em meio à correria, a mamãe se impressionou.





"Ela impressiona muito, não só a gente, como todo mundo que convive com a gente também", disse ela.

Na companhia do pai, Duda Nagle, Zoe ligou para matar a saudade da matriarca. "Oi, mãe. Te amo! Estou aqui até agora. A gente 'está acabando de sair para casa’", disse ela no telefone.

Em seguida, Zoe faz o pedido: "Ô mãe, 'pode me trocar' de nome?", questionou.

Sabrina, então, deu sugestões e ela opinou. "Letícia... Não! Teresa! Pode ser Teresa? Teresa para sempre!", respondeu arrancando gargalhadas dos pais.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.