Reprodução Bruno Gagliasso faz surpresa de carnaval para filho na escola: 'Louco'

O ator Bruno Gagliasso surpreendeu o filho caçula Zyan, de 2 anos, nesta sexta-feira (17) de carnaval. O artista foi buscar o pequeno na escola fantasiado de Hulk, o mesmo tema de fantasia que o filho escolheu para encontrar os coleguinhas na sala de aula.

"Hoje é baile de carnaval na escola das crianças e olha como o Bruno vai buscar o baby Z na escola", comentou Giovanna Ewbank, mãe dos filhos do ator.

Na filmagem, Bruno aparece de luvas que ilustram mãos gigantes, capa verde de brilho e óculos. O ator anda com a customização pelo condomínio e recebe alguns cumprimentos dos vizinhos. "Bora Hulk", exaltou um.

Ao encontrar o filho Zyan, que se surpreendeu com a dedicação do pai, o pequeno brincou: "Você é louco!". "Eu sou o Hulk, eu não sou louco", rebateu o ator.

Nos comentários da publicação, a atitude de Bruno Gagliasso foi exaltada. "Criando memórias afetivas que jamais serão esquecidas", comentou uma seguidora.

"Não basta ser pai né, tem que participar", brincou outro. "Isso é muito importante para nós educadores, essa parceria é fundamental!!! Parabéns papai!!", elogiou uma internauta.













































































+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.