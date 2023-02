Reprodução/Instagram Fora da folia, Preta Gil atualiza estado de saúde

Preta Gil atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde nesta sexta-feira (17). Longe da folia, a cantora desejou um bom Carnaval para os seguidores.

Tratando o câncer de intestino, a artista completou o terceiro ciclo de quimioterapia.





"Oi amores. Fiquei devendo o vídeo para vocês na semana passada porque eu fiquei realmente mais baqueada no segundo ciclo de quimioterapia. Mas agora, eu acabei de fazer o terceiro ciclo e estou me sentindo bem melhor", contou.

Na sequência, ela falou sobre o cancelamento do Bloco da Preta por conta da saúde. "Então eu vim aqui para falar com vocês, falar sobre Carnaval, não tem como a gente fugir desse tema. Eu quis botar uma flor, como a de minha madrinha Gal, e esse vestido que eu estou usando em homenagem a ela. Mas voltando ao Carnaval vocês podem imaginar como fica a minha cabeça estando fora do Carnaval 2023, sem o Bloco da Preta, espalhando todo o seu amor, toda sua alegria pelas ruas do Brasil, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e outras cidades que a gente iria se apresentar", disse.

"Já quero começar agradecendo a todos os meus patrocinadores pela compreensão com esse adiamento, foi um adiamento por questões de força maior, mas eu tenho certeza que quando voltarmos vai ser mais incrível ainda porque eu serei uma outra pessoa, uma pessoa transformada, uma pessoa melhor e então a gente vai fazer o carnaval da cura em breve eu espero e eu sei que Deus quer assim", continuou ela.

Por fim, Preta pediu para que todos curtam a festa por ela e garantiu que ano que vem estará na folia. "O Carnaval essa explosão de alegria e eu não vou estar aí, mas brinquem por mim façam. Realmente esse carnaval de vocês ser o mais incrível. Eu queria muito estar podendo brincar o carnaval cantar no carnaval, mas esse ano eu não estou então a cada um de vocês eu quero ver cantando, se divertindo eu vou estar curtindo também um pouco do Carnaval. Então é isso aí jovem e até ano que vem o Bloco da Preta vai voltar com tudo", concluiu.





