Reprodução/Instagram Carolina Dieckmann fez homenagem a Preta Gil

Hoje era dia de Preta Gil lotar o centro do Rio de Janeiro com seu Bloco da Preta, mas a cantora, que está em tratamento de um câncer no intestino, ficou ausente do Carnaval. Suas amigas Carolina Dieckmann e Fernanda Paes Leme, porém, resolveram prestar homenagens a Preta e ao Bloco.



Reprodução/Instagram Fe Paes Leme também homenageou a amiga

"O bloco da Preta sai cedo…bem cedo, a gente sempre madrugou pra se arrumar a altura de Pretinha… A essa hora, no centro do Rio de Janeiro, o bloco já estaria na rua, quase na metade… eu já estaria suada, no chão pulando, ou ali com a banda querendo tocar algum instrumento…

Ela estaria cantando alto, com um look bapho, animando uma multidão, batendo recorde de público, falando nome de um por um dos amigos que ela vê no trio e lá embaixo… Hoje não tem o bloco mais amado do Brasil… hoje é só um respiro pra tomar fôlego…e voltar muito mais forte! Te amo @pretagil, uma honra ser madrinha, musa, backing vocal ou o que vc quiser que eu seja do seu bloco 🤍 Até ano que vem @blocodapreta", escreveu Paes Leme.

Já Dieckmann dedicou uma verdadeira poesia para Preta Gil. "Primeiro eu fui porque ela me chamou; nunca mais tinha ido num bloco depois da infância, e como tantas outras coisas na vida, foi por causa da preta q eu fui… não tinha nem roupa, mas eu tinha uma faixa: madrinha do bloco da preta. de 2010 pra cá, ir com ela pro bloco era tudo q eu queria no carnaval. porque ir com a preta é propósito. estar com ela, por ela, é significado. não importa onde, não importa quando, não importa como. eu fui, eu vou. esse ano o bloco tá “guardado” e escrevi PRETA num papelzinho, meu no altar, com velas acesas, muita oração, e nossa senhora cuidando e dando proteção… mas ano q vem, o bloco da preta, o bloco da “CURA” de volta pra rua".