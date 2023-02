Reprodução / Instagram 17.02.2023 Fernanda Paes Leme

Em clima de Carnaval, Fernanda Paes Leme compartilhou com seguidores do Instagram nesta sexta-feira (17) uma retrospectiva das fantasias que já vestiu em folias passadas. A atriz também contou que este ano pretende pegar leve durante o feriado.

“Abram-se os caminhos! Carnaval chegou. O meu vai ser de leve, descanso, mar... Mas me conta de vocês.”, indagou a atriz, mostrando um rol de fantasias dos Carnavais passados.





Foliã de carteirinha, a atriz costumava passar o Carnaval em blocos ou na Marquês de Sapucaí com uma diversidade de looks, que foram elogiados pelos seguidores. “O cabelo curto, ficou maravilhosa!”, reparou uma seguidora no corte diferente da atriz. “Gata”, elogiou a cantora Preta Gil.

Fernanda afirmou que este ano passará a folia do Carnaval próxima ao mar, descansando. Alguns seguidores também compartilharam do desejo de um feriado mais tranquilo, como a atriz. “Estarei no retiro da minha igreja”, contou uma seguidora. “Eita Fê, o meu também, só praia”, concordou uma fã.





