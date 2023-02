Foto: Reprodução/Instagram Rihanna rebate comentário falando do filho





Nesta quarta-feria (15) a cantora Rihanna compartilhou nas redes sociais as primeira fotos do filho primogênito com o rapper A$AP Rocky em um ensaio para a revista Vogue, mas a legenda usada por Rihanna gerou diversos comentários de internautas.



A cantora publicou uma foto com o filho e escreveu na legenda: "My son so fine" ("Meu filho é tão bom", em livre tradução ao português), mas o estranhamento da frase veio para o público de lingua inglesa, por o adjetivo "fine" geralmente ser usado para as pessoas adultas.

















E logo os internautas encheram de comentários na foto de Rihanna e questionaram a cantora do termo usado por ela. "Bom? Seria mais adorável, fofo... Ele não é um homem adulto", escreveu uma internauta. Rihanna logo rebateu o comentário dela e de forma direta defendeu o filho. "Apenas mantenha suas patas de puma longe dele e de mim e nós ficaremos bem", escreveu ela.













Nesta semana outro caso chamou a atenção do público na internet. No domingo (12) ocorreu o tão aguardado show de Rihanna no intervalo do Superbowl, evento aguardado por muitas pessoas, já que marcava o retorno de Rihanna aos palcos após anos afastada.

Além de um grande show, Rihanna anunciou estar grávida do segundo filho com o cantor A$AP Rocky e não só os fãs reagiram a este anúncio mas Chris Brown, ex-namorado da cantora, também deu a opinião sobre. Momentos após a performance de Rihanna, o cantor usou as redes sociais para comentar o show e o anúncio feito pela ex. "Go Girl (Vai Garota)", escreveu ele nos stories do Instagram ao lado de um coração vermelho.

O apoio do cantor chocou os fãs e público em geral, pois vale lembrar que o casal começou a namorar em 2007 e terminaram dois anos depois, após o cantor ser condenado por agredir Rihanna.

Chris Brown reage ao show do intervalo do #SuperBowl de Rihanna:



“VAI MENINA ❤️🙏🏽” pic.twitter.com/Jd7JBtDQKT — PopOnze (@PopOnze) February 13, 2023