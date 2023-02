REPRODUÇÃO/ESPN Equipe de Rihanna não sabia da gravidez da cantora, diz site

Não foi somente o público que se chocou com o anúncio da segunda gravidez de Rihanna no Super Bowl . Segundo o TMZ, nem mesmo a equipe da cantora estava sabendo da novidade.

Nenhum dos mais de 208 dançarinos de apoio da apresentação tinha conhecimento da gestação até subir no palco com a artista.





De acordo com o site, Riri usou roupas largas durante todos os ensaios para esconder a barriguinha.

Até o momento exato de subir no palco, a cantora cobriu a barriga com um casaco de pelo gigante.

Vale lembrar que durante a semana, Rihanna deu uma entrevista para veículos de imprensa para falar da apresentação. Para a ocasião, ela também utilizou um casaco peludo e roupa larga.

