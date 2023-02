DIVULGACAO/REPRODUÇÃO Chris Brown e Rihanna

No último domingo (12), aconteceu o show tão esperado de Rihanna no intervalo do Super Bowl, onde a artista revelou que está grávida do segundo filho dela com A$AP Rock. A apresentação não foi só comentada pelos fãs, Chris Brown, ex-namorado de Rihanna, também reagiu ao show.

Mometos de pois da apresentação,o cantor usou as redes sociais para comentar o feito e a novidade de Rihanna.“Go Girl [Vai garota]”, escreveu ele, ao lado de um coração vermelho e emojis de mãos em oração.

Vale lembrar que Chris Brown e Rihanna iniciara o namoro em 2007 e terminaram dois anos depois, quando o artista foi condenado por agredir a cantora.

