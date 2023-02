Reprodução Mulher ataca Sam Smith durante passeio em NY: 'Seu lugar é no inferno'

O cantor britânico Sam Smith sofreu ataques verbais de uma mulher durante um passei no Central Park, em Nova York. No vídeo que viralizou nas redes sociais, a senhora aparece xingando o artista de "demônio", "pedófilo" e diz que "o lugar dele é no inferno".

O cantor Sam Smith começou a receber diversas críticas após as apresentações no BRIT Awards, no último sábado, e no Grammy 2023, quando performou a música "Unholy" (profano em português). Na ocasião, ele usou adereços vermelhos, chapéus com chifres e elementos que compõe a estética 'satânica'.

Durante o passei pelo parque em Nova Iorque, uma mulher com sotaque irlandês começou a proferir xingamentos ao artista. "Seu lugar é no inferno. Sam Smith pertence ao inferno, seu bastardo demoníaco e doente". A senhora também acusou o cantor de ser pedófilo e fez um apelo: "Salvem as crianças".

Ao perceber os ataques, o cantor retirou o smartphone do bolso e pareceu gravar a situação. Além dele, outros espectadores também gravaram o momento dos xingamentos.