Reprodução/Instagram Sam Smith ousa no look para noite de premiação

Se é para chegar, chegando, Sam Smith veio com tudo. O músico cruzou o tapete vermelho do BRITs, que acontece neste sábado (11), em Londres, com um modelito nada básico. Se o figurino for um spoiler da noite de festa, vem aí mais uma performance icônica de #Unholy. Além de se apresentar na premiação, Sam concorre aos prêmios de "Melhor Artista de Pop/R&B" e "Canção do Ano", pelo hino com Kim Petras.