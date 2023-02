Reprodução Ratinho deixa hospital após cirurgia e agradece carinho dos fãs

O apresentador do SBT, Carlos Massa, conhecido como Ratinho, recebeu alta do hospital nesta quinta-feira (16). O comunicador, que fez o procedimento de implante de prótese no joelho esquerdo, agradeceu o carinho dos fãs no Instagram.

"Em casa, me recuperando. Aqui, uma reunião on-line porque ainda preciso de repouso", escreveu na postagem em que aparece sentado, com a perna operada sob uma cadeira de rodas e o notebook, em videochamada, no colo.

Em outra postagem, o apresentador, que completou 67 anos na última quarta-feira (15), agradeceu às mensagens de carinho e de boa recuperação que os seguidores mandaram.

"Muito obrigado a todos pelas felicitações de aniversário. Ontem fiquei mais novo, de presente fui liberado pelos médicos para ficar de repouso na minha casa - olha que presentão né? Até ganhei bolo da equipe @massafmoficial. Gratidão! Não tem presente melhor do que o carinho da família, dos amigos e dos fãs que também os considero como amigos."