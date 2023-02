Foto: Reprodução/Globo Pabllo Vittar relembra surpresa feita por Luciano Huck: 'Detesto essas coisas'





A cantora Pabllo Vittar foi a convidada desta quarta-feira (15) do Podcast "PocCast", apresentado pelos influenciadores Lucas Guedez e Rafa Uccman, e em meio ao bate-papo a cantora relembrou a surpresa que recebeu durante participação no "Caldeirão do Huck" em 2021.



Durante a participação no programa, Luciano Huck recriou, em cenário, a casa em que Pabllo viveu durante a infância. De modo sincera, Pabllo afirmou que não estava preparada para a situação.













"Eu detesto essas coisas, sabe? Do Caldeirão vocês lembram? Gente, eu amei. Longe de mim, eu amei a homenagem, mas eu não estava preparada. Eu fui lá pra cantar, estava lançando Ama, Sofre Chora, o Batidão Tropical no talo, já linda de quenguinha. E me falaram 'não, precisa ir para o palco desmontada'. E eu 'desmontada?'", iniciou ela.



Pabllo comentou os memes que foram criados após a participação no programa. "Eu odeio chorar, eu sou muito feia chorando. Bicha, para quê? Todo mundo vai me ver chorar. Eu gostei da homenagem, óbvio, mas sério, coração foi a mil, do nada. Tem gente que acha que a gente sabe, tá? Que vai acontecer", brincou ela.