Reprodução/Instagram Atriz Carol Macedo anuncia gravidez de surpresa

Carol Macedo pegou todo mundo de surpresa ao anunciar a sua primeira gravidez. A atriz de 29 anos é casada com o diretor de marketing Rafael Eboli desde abril de 2022.

No perfil do Instagram, a artista compartilhou fotos exibindo a barriguinha já saliente e o ultrassom, e contou a novidade.





"O ano de 2022 foi repleto de realizações, e finalizamos ele num momento mais que especial. Aumentamos a nossa família! Desculpe, família e amigos, mas era surpresa", escreveu ela na legenda da publicação.

O nome e sexo do bebê ainda não foi revelado pelo casal.

Nos comentários, amigos e seguidores comemoraram a notícia. "Parabéns! É a melhor coisa do mundo", disse Isabella Scherer; "Que lindaaa! Parabéns família", celebrou Juliana Paiva; "Linda", elogiou Andressa Suita.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.