Reprodução / Instagram 14.02.2023 Paolo Guerrero e Ana Paula

Ana Paula Consorte comemorou o Valentine’s Day de um jeito diferente. A bailarina do Faustão aproveitou o dia de São Valentim para anunciar que está esperando o primeiro filho com o jogador Paolo Guerrero, que já passou pelo Flamengo e Corinthians.

A dançarina publicou no Instagram nesta terça-feira (14) uma foto ao lado do jogador exibindo a barriguinha de grávida.





“Happy Valentine’s day mi amor”, desejou Ana Paula usando um pouco do espanhol, língua natural de Guerrero.

Este será o quarto filho ou filha de Paolo Guerreiro, que atualmente vive na Argentina onde joga pelo Racing. Ana Paula já é mãe de uma menina e esta é a segunda gravidez da dançarina.





































