Reprodução/Instagram Nasce Sarah, segunda filha de Kaká e Carol Dias

Sarah chegou! Carol Dias e Kaká deram às boas-vindas a segunda filha no domingo (12). Quem revelou a notícia foi Simone Leite, mãe de Carol, através das redes sociais.

De acordo com a vovó, a bebê pegou a família de surpresa. Já a modelo compartilhou uma sequência de Stories no Instagram mostrando a chegada até o hospital.





"A Sarah chegou trazendo muitas alegrias! Seja muito bem-vinda, amor da vovó. Chegou para compor o que eu chamo de bênção geracional. Linda, perfeitinha e com fome…", brincou Simone em um trecho da legenda.





Em março de 2022, Carol Dias fez um desabafo nas redes sociais ao revelar que sofreu um aborto espontâneo. "Ela foi sonhada, desejada e já era muito amada! (...) Sei que o meu sentimento de mãe ainda é de poder ter feito algo para impedir essa perda, mesmo sabendo que nada poderia ser feito. Ainda me encontro meio perdida, no modo avião, ainda tenho a sensação de que falta um pedaço de mim, ainda acordo durante a noite, ainda tenho algumas crises, ainda coloco a mão na barriga como se ela estivesse lá, ainda falo o nome dela como se ela estivesse comigo", escreveu ela.

Vale lembrar que Kaká é pai de Luca, de 14 anos, e Isabella, de 11, frutos do casamento com a socialite Carol Celico. E, agora, de Esther, de 2 anos, e Sarah.

