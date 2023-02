Reprodução/Instagram Yasmin Brunet cogita vender foto dos pés na web

Yasmin Brunet se mostrou disposta para receber uma renda extra. A modelo brincou sobre vender fotos do pé ao responder uma internauta.

Após abrir uma caixinha de perguntas, os pés da influenciadora foram elogiados e ela afirmou que recebe muitas mensagens parecidas.





"Tenho tantos pedidos assim que estou começando a cogitar a possibilidade de vender um pack de pé… R$ 100 mil, quer?", respondeu ela em vídeo.

Vale lembrar que Yasmin Brunet está se preparando para estrear no desfile do Rio de Janeiro pela Grande Rio. A loira foi anunciada como musa da escola de samba carioca.

