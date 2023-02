Reprodução/Instagram Mãe de Virginia Fonseca desabafa sobre criação das netas

Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores uma bronca que recebeu da mãe, Margareth Serrão, pela criação das netas, principalmente Maria Alice, de 2 anos.

Nos Stories do Instagram, a veterana aparece indignada com a forma com a qual a filha e o genro, Zé Felipe, estão deixando a bebê mal acostumada.





"A criança tem que aprender a ser independente! Ela não pode depender de todo mundo ficar colocando comidinha na boca dela, aguinha. Ela tem que pegar o copo e tomar água, porque ela já está crescendo e tem que ter independência", disse ela.

E não parou por aí, a avó seguiu aconselhando o casal. "Quando a Maria Alice está brincando com a gente, quando ela sentir sede, ela tem que saber que ela está com sede, pegar o copinho e tomar água. Não é para a gente ficar atrás dela dando água pra ela não", apontou.

A influenciadora rebateu a fala da mãe. "Mas a queen [rainha, em inglês] gosta que seja assim. Ela exige que a gente pegue a garrafinha e coloque na boca", comentou. "Está errado!", respondeu Margareth.

Na conversa, o casal contou que a avó fala tudo isso, porém, também mima muito as netas. "Quem estava dando bolinho na boca dela na cozinha depois de falar que ela tinha que pegar sozinha?", perguntou a empresária.

"É porque não treinou a menina desde nova", concluiu Margareth.





