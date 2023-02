Foto: Reprodução/Globo Paula descobre a verdade no jogo de Key e Gustavo: 'Casal vilão'

Paula, quarta participante eliminada do "BBB23", ficou indignada nesta quarta-feira (15) ao descobrir a verdade no jogo do casal Key e Gustavo e ao saber que Cristian havia se aproximado dela para 'colher' informações do jogo, com apoio do casal.

A sister teve esta descoberta durante um bate-papo com a apresentadora do "Mais Você", Ana Maria Braga, e ficou sem palavras ao ver o vídeo em que Cristian e o casal arquitetam o plano.

"Não tinha visto isso, tô vendo agora. É tipo isso: Meu Deus (…) eu achei que a Sarah estava sendo pressionada, achei que ela estava nessa guerra. Não imaginei que era o Cristian", contou a sister.

A sister detonou o casal Key e Gustavo, afirmando que os dois eram falsos e 'grandes artistas'. "E lá na casa, Gustavo e Key são o casal felicidade, joinha, top. Pra mim tá mais pra vilão do que pra qualquer coisa. Tô revoltadíssima. Revoltadíssima", afirmou ela.

Paula ainda detonou os outros brothers que estavam presentes na conversa. "Eu não esperava isso, o Black, a Key, o Caubói. Porque ele se coloca em um lugar de que não é bobo e eu também não era. Então, eles se colocam em um lugar... achei ridículo", desabafou ela.

Em uma conversa com Ricardo na casa, Paula afirmou que iria conversar com Sarah em relação ao jogo e disse que tinha uma estratégia dentro do jogo. "O meu cavalo de Tróia se chama Cristian", afirmou ela.