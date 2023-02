Reprodução/ Globoplay Paula assiste VAR de plano de Cristian no "BBB 23"

Na última terça-feira (14), Paula foi eliminada do "BBB 23". Depois de sair da casa, a ex-sister esteve no "Bate-papo BBB", onde pôde relembrar do jogo e ver cenas das quais não tinha conhecimento.

Uma dessas cenas foi a de Cristian combinando se aproximar da biomédica para conseguir informações do grupo do Quarto Deserto. Paula se mostrou surpresa quando o brother sugere ficar com ela para descobrir o jogo dos rivais.

"Você não faz o meu estilo, Cristian!", disse a ex-BBB, quando Cristian afirmou que os dois estavam se enrolando.

"Eu conversei com ele antes sem precisar ficar", completou ela. Paula, então foi questionada se o brother não fazia o tipo dela e respondeu: "Não, eu gosto de negão, entendeu? O Cristian era realmente aquele lance, lá dentro acaba que qualquer afeto vira muita coisa. Você tá longe de casa, gente, então nem eu que não gosto de toque físico já tava aprendendo a abraçar mais, a beijar mais, a fazer uma carícia. É o que eu falei: 'Gente, eu tô aprendendo a ser assim aqui dentro porque lá fora eu sou zero isso".

A Paula vendo o VT do Cristian combinando de enganar ela #BBB23 pic.twitter.com/ydxDx2UUX1 — Dantas (@Dantinhas) February 15, 2023