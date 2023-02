Getty Images Raquel Welch

Raquel Welch, estrela dos cinemas nas décadas de 1960 e 1970, morreu nesta quarta-feira (15) aos 82 anos. A atriz ficou conhecida após os filmes “Mil Séculos Antes de Cristo” e “Os Três Mosqueteiros”.

A morte de Welch foi confirmada pela família, que não disse a causa da morte, mas afirmou que a atriz morreu após um breve período doente.





No filme “Mil Séculos Antes de Cristo”, Raquel não possuía muitas falas, mas o figurino da atriz, um biquíni feito de pele de cervo, chamou a atenção e a tornou uma sex symbol da época.

A partir dali, a carreira de Welch ascendeu e ela se tonou uma das estrelas mais cobiçadas de Hollywood nos anos 60 e 70, conquistando vários prêmios, inclusive um Globo de Ouro de melhor atriz de comédia pela atuação em “Os Três Mosqueteiros” (1974).

Welch também conquistou o terceiro lugar na lista das “100 mulheres mais sexies do século 20”, realizada pela revista Playboy.





























+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.