Foto: Reprodução/Instagram Marcos Mion se encontra com Supla em aeroporto nos EUA





O apresentador Marcos Mion viajou, nesta terça-feira (14) para os Estado Unidos, ao lado do filho Stefano para realizar um dos maiores sonhos da vida. O apresentador falou nos stories do Instagram que fez questão de levar o filho para viver esse sonho que estão passando.

Mion foi convidado para participar do 'Jogo das Estrelas' da NBA, que acontecerá na próxima sexta-feira (17), se tornando assim, o primeiro brasileiro não jogador a participar do evento, que já trouxe grandes nomes como Justin Bieber e Kevin Hart.













O filho de Mion ainda brincou dizendo que o que estavam vivendo não era um sonho, pois nunca haviam sonhado com um evento daqueles e Mion afirmou que a todo momento ele pensa nesta oportunidade que está tendo. "Caramba, eu vou jogar.", disse ele.

Ao chegar nos Estados Unidos, Mion teve um encontro com o cantor Supla em meio ao aeroporto de Houston. "Nova fase?", brincou Mion ao ver que o cantor estava com o cabelo raspado. Supla logo rebateu a brincadeira do apresentador dizendo que era uma "bolinha de tênis".

Mion também compartilhou com os seguidores que durante todo o voô ele viajou com meias de compressão, que servem para melhorar a circulação e reduzir a pressão nas pernas, uma grande ajuda, ainda mais para quem irá participar de um dos maiores jogos do mundo.