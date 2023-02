Reprodução / Instagram 08.02.2023 Marcos Mion

Marcus Mion, apresentador da TV Globo, anunciou através do Instagram nesta quarta-feira (8) que foi convidado para participar do Jogo das Estrelas da NBA, a liga de basquete americana, que acontecerá no próximo dia 17 de fevereiro em Utah, nos Estados Unidos.

“Isso é um daqueles sonhos inalcançáveis que, de repente, vai se realizar”, declarou o apresentador na publicação da NBA Brasil confirmando a presença de Mion no “All-Star Celebrity Game”.





Grande fã do esporte, Mion não quer decepcionar. Pelos stories do Instagram o apresentador revelou que já começou a treinar, um dia após receber a confirmação que estaria no jogo. “Vim direto para a quadra da NBA Store. Para desenferrujar, calibrar a mão. Faz muito tempo que eu jogo em casa na minha quadra, mas eu não corro para caramba. Tenho que pegar o folego”, declarou.

Marcos Mion estará no time do bilionário Ryan Smith, dono do time de basquete Utah Jazz. Junto do apresentador estarão o cantor Kane Brown e o astro da WWE The Miz, entre outros famosos. Do outro lado, o time adversário contará com o rapper 21 Savage, Janelle Monáe e o ator Simu Liu, conhecido por participar dos filmes do Universo Marvel como Shang-Chi.

