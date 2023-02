Divulgação De muletas, Luciana Gimenez prestigia bloco em São Paulo

Luciana Gimenez esteve hoje (11) no Bloco Gueri Gueri em São Paulo. É o primeiro ano da apresentadora como madrinha do bloco paulistano.



"Eu achei que ia demorar muito para voltar a ativa no Carnaval, mas a equipe do Gueri Gueri me abraçou mesmo com as limitações. Não tinha como eu não estar aqui com eles", comenta.



Luciana que sofreu um acidente no início deste ano e fraturou a perna esquerda em quatro lugares, está em recuperação e brinca: "meu Carnaval agora é na fisioterapia".



A apresentadora já recebeu o convite para ser novamente madrinha para ser madrinha do bloco em 2024.