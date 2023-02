Reprodução/Instagram Lucas Souza levou briga com Jojo Todynho para a Justiça

Na noite de terça-feira (14), Lucas Souza usou o Instagram para informar que pediu para que a suposta ligação de Jojo Todynho a uma facção crimonosa seja retirada do processo que move contra a ex-esposa.

"Sobre a noticia que saiu nas mídias e sites de noticias na data de hoje, de que eu teria ingressado com uma ação criminal contra a Sra. Jordana Gleise de Jesus Menezes, tenho a informar o seguinte: é fato publico e notório que tivemos um relacionamento conjugal e que tal chegou ao fim. Pois bem, na data de 10 de fevereiro deste ano, a Sra. Jordana fez acusações e ameaças a minha pessoa, razão pela qual passei a temer pela minha integridade física e emocional", iniciou ele em nota.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Em seguida, ele afirmou que nunca pediu que a suposta ligação com a facção estivesse no processo e que pediu que isso fosse retirado do documento: "Assim, dentro dos limites legais, busquei apoio de um advogado especializado, para que fosse intentada as medidas jurídicas cabíveis, e eu voltasse a me sentir seguro e tivesse preservado meu direito de ir e vir, assegurado constitucionalmente a todo e qualquer cidadão brasileiro. Todavia, é preciso destacar que em NENHUM MOMENTO falei, mencionei ou mesmo autorizei dito profissional a escrever na petição que a Sra .Jordana alegou que 'iria mandar uma facção criminosa me pegar'".

Lucas e Jojo tiveram um término conturbado, que vem ganhando novos capítulos nas redes sociais. Recentemente, o ex-marido afirmou que a cantora teria o traído. Jojo se revoltou nas redes e revelou brigas que os dois tiveram enquanto estavam casados . Deste modo, o militar afirmou que denunciaria a ex-esposa por difamação.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente