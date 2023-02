Reprodução/Instagram Debochando, Shakira faz vídeo com música polêmica

Nesta terça-feira (14) Shakira compartilhou um vídeo divertido, porém com uma música bem polêmica. Comemorando o Valentine's Day, a cantora resolveu mandar uma indireta para o ex-marido, Gerard Piqué.

Ao som de 'Kill Bill', da cantora Sza, a artista aparece limpando o chão da sua mansão enquanto canta a letra bem sugestiva.





"Talvez eu mate meu ex, não é a melhor ideia. A nova namorada dele é a próxima. Como eu vim parar aqui? Talvez eu mate meu ex, mas ainda o amo. Prefiro estar na cadeia do que sozinho", diz a tradução da canção.

Para os internautas, o vídeo de Shakira é uma indireta - bem direta - para o ex-jogador e a nova namorada, Clara Chía.





