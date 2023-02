Reprodução/Instagram Shakira ganha bolo de aniversário com referência de música para Piqué

Nesta quinta-feira (2) Shakira está completando 46 anos e coincidentemente, o ex-marido Gerard Piqué também faz aniversário. Pelas redes sociais, a cantora mostrou alguns bolos que recebeu em casa para celebrar.

Um deles foi decorado com fotos de Ferrari, Twingo e Casio, fazendo referência à música BZRP Music Sessions #53, que viralizou nas redes sociais por falar da relação do jogador com a atual namorada, Clara Chía.





"Recebendo muitos bolos lindos", escreveu a artista nos Stories do Instagram.

Na canção, Shakira manda diversas indiretas para o casal, como as frases "Você trocou uma Ferrari por um Twingo" e "Trocou um Rolex por um Casio".

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente