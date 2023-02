Reprodução/Instagram Jornalista entrega apelido de Shakira para a atual de Piqué; veja

Essa novela não tem fim! A separação de Shakira e Gerard Piqué ganha um novo capítulo de tempos em tempos. Desta vez, o jornalista espanhol Roberto Antolín revelou ao vivo o apelido que a cantora deu a Clara Chía, antes mesmo do envolvimento com o jogador.

O jornalista contou que a cantora não viu a jovem como uma ameaça no casamento e, por isso, a apelidou de mosca-morta.





"Quando [Shakira] foi visitar Piqué em sua empresa, a Kosmos, a viu lá como estagiária. É por isso que lhe doeu tanto, porque já a conhecia. Chamava Clara Chía de mosca-morta. Era uma pessoa que passava despercebida: Shakira nunca viu perigo, porque ela [Clara] não é uma mulher deslumbrante, ela é uma garota bastante normal", disse ele.

Roberto também afirmou que assim que o relacionamento de Piqué e Clara ficou sério, ela teria pedido para ele pedir a separação da cantora.

"Se você quer ficar comigo, saia e diga que você não estão mais com Shakira".

