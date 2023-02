Reprodução/Twitter - 14.02.2023 Austin Majors morreu aos 27 anos





O ex-ator mirim Austin Majors morreu no último sábado (11), aos 27 anos, em um abrigo para sem-tetos em Los Angeles, na Califórnia. A informação foi confirmada por familiares à imprensa norte-americana e a causa da morte não foi especificada.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"[Austin] era um ser humano amável, artístico, brilhante e gentil. Austin tinha muito prazer e orgulho com sua carreira como ator", afirmou a nota à "Variety". O jovem ganhou destaque em trabalhos na infância a partir da série "Nova York Contra o Crime", em que viveu o filho do detetive Andy Sipowicz, protagonista interpretado por Dennis Franz.





Atuando desde 1999, Austin esteve no seriado até 2004. Ele também trabalhou em produções como "An Accidental Christmas", "Volare" e "Desperate Housewives". O último trabalho como ator aconteceu em 2009, na série "How I Met Your Mother".

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Majors vivia em uma instalação para pessoas sem moradia e chegou a ser visto na última semana, durante uma visita da prefeita de Los Angeles, Karen Bass, no local. A suspeita é de que o ator morreu por envenenamento por fentanil e uma investigação sobre o caso segue em andamento.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.