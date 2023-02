Reprodução/ Instagram Natália Deodato desabafou na web

Na manhã desta terça-feira (14), Natália Deodato contou, nas redes sociais, que quase foi assaltada no carro. A ex-BBB relatou que os criminosos abordaram, armados, um veículo que estava na frente dela.





"Quase fomos assaltados. O cara colocou a arma no carro da frente, desistiu de pegar o da frente e a gente com medo", disse Natália.

Em seguida, a ex-sister contou como se livrou do assalto. "Joana na hora deu um grito e conseguimos tirar o carro. Obrigada Deus por sempre nos guardar", desabafou.

