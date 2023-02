Reprodução/Instagram - 13/2/2023 Felipe Pezzoni, no Bloco EVA

O cantor Felipe Pezzoni está pronto para mais um Carnaval de Salvador no comando do Bloco EVA. Porém, para 2023, uma mudança chamou a atenção dos foliões. O bloco deixa de desfilar no sábado, no circuito Barra-Ondina, para abrir alas na quinta-feira, 16 de fevereiro.



O motivo foi o impasse de uma possível mudança de circuito do Carnaval de Salvador para a Boca do Rio, gerado em 2022, que assustou parte dos artistas.

"O burburinho foi mal-interpretado. O que falei era que não seria o ano para fazer essa mudança, em um período curto de tempo. A gente não teria tempo hábil para operar o bloco EVA em um novo circuito, pois demanda muito planejamento. A gente não falou que não ia tocar no Carnaval de Salvador, a gente falou que não ia colocar o Bloco EVA na rua diante dessa circunstância", explica o vocalista da banda EVA.

Com a permanência do Carnaval no circuito Barra-Ondina em 2023, o bloco EVA confirmou a tradicional sexta-feira e antecipou o desfile de sábado para quinta. "Deu tudo certo e vai ser lindo. Vai ser na quinta-feira [e não no sábado], pois ficou nessa confusão, a gente ficou sem resposta se ia mudar ou não, e terminou tendo que vender [data de show] o sábado", conta Pezzoni.

Para o Carnaval de 2023 em Salvador, Pezzoni, que comanda a banda EVA desde 2013, vai gravar um DVD diretamente do trio elétrico. Intitulado “Bloco EVA - Ao Vivo”, o registro será disponibilizado a partir de março, com doze sucessos da história da Banda EVA, como “We Are Carnaval”, “Eva” e “Bora Descer”. Além dos hits, o cantor vai apresentar ao público a aposta da banda para a folia: "Carnaval Perfeito", que fala do reencontro dos foliões após a pandemia.

"Vai ser um carnaval atípico, todo mundo vai querer curtir a retomada do Carnaval. Vai ser histórico e quem for vai presenciar isso", completa.