Foto: Reprodução/Instagram Yuri Marçal faz paródia de vídeo de Galisteu sambando e viraliza na web

Quando um vídeo se torna viral na internet, ele é eternizado. Nesta segunda-feira (13), o comediante Yuri Marçal fez uma espécie de "paródia" do vídeo de Adriane Galisteu sambando durante os ensaios do Carnval e viralizou nas redes sociais.

No vídeo compartilhado no perfil do comediante no Instagram, ele aparece imitando a apresentadora sambando, enquanto usa roupas de banho.

"Eu não posso ficar um dia fora da internet, cara", escreveu o comediante na legenda da publicação. Nos comentários, Yuri recebeu diversas mensagens de amigos e famosos que gostaram da brincadeira do comediante. A atriz Samantha Schmutz foi uma das celebridades que comentou no post de Yuri. "Eu te amo", escreveu ela.

Seguida do cantor Froid, que riu com a piada de Yuri. "Ah mano por que você fez isso? hahahahaha", comentou ele. Bianca Santos, apresentadora do canal "Desimpedidos", também opinou. "Yuri do céu, daqui a pouco vou precisar ter advogada só por ser sua amiga, cara", brincou ela.

O vídeo viralizou nas redes sociais e internautas criticaram a "falta de samba do pé" da apresentadora de A Fazenda. . "O vídeo da Galisteu sambando é meu novo vídeo favorito de carnaval", escreveu um internauta.

a galisteu sambando é meu novo vídeo favorito de carnaval pic.twitter.com/ap2h0gJRSw — Alisson Nobrien (@alissonnobrien) February 8, 2023