Reprodução/Instagram Latino

Parece que a situação para Latino não é boa. Na semana passada, o cantor foi julgado e obrigado a pagar uma indenização superior a R$ 530 mil para cobrir as mensalidades pendentes do condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde reside.

Nesta segunda-feira (13), a 7ª Vara Cível do Rio ordenou a avaliação do imóvel, para possivelmente ser usado como pagamento da indenização. Segundo as informações de Ancelmo Gois.





A ação começou em julho de 2016, quando a administração do condomínio Quintas do Rio, localizado na Barra da Tijuca, acionou a Justiça para cobrar dívidas pendentes no valor de R$ 107 mil em mensalidades do imóvel de Latino. Na última quarta-feira, o juiz ordenou a avaliação do imóvel.

Além de ter o imóvel avaliado pela justiça para penhora, o cantor também teve conta bancária bloqueada por 30 dias.

