No último domingo (12), a influencer Gabriela Versiani participou ndo ensaio técnico da Grande Rio, escola de sampa onde é musa. O desfile foi agitado e a produtora de conteúdo acabou passando por um perrengue.

"Meu tapa-sexo soltou e minha flor ficou de fora", iniciou Versiani. A influencer explicou que teve que trocar de roupa em cima da hora e o novo figurino acabou ficando pequeno para ela. "Coloqueui outro tapa-sexo. A gente achou que ia dar certo, a gente não tinha experiência com esse tipo de ocasião", pontuou.

Versiani disse que começou a suar e o tapa-sexo descolou na frente e atrás. A equipe dela, então, retirou a peça, o que acabou expondo a influencer. "A roupa estava meio pequena, então, meu lábios ficaram para fora. Mas eu só sorria e eu pensava: 'Eu estou linda, isso acontece".

Por sorte, a influencer foi aparada por outra pessoa que desfila pela Grande Rio: "Apareceu um anjo na minha frente e emprestou um avental". Por fim, a musa pediu desculpa e afirmou que ficou "meio áerea" com a situação.

