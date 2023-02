Reprodução / Instagram Lara Jucah

Lara Jucá compartilhou com os seguidores uma "proposta de trabalho" onde teria que manter um relacionamento com o cliente e receberia R$ 350 mil por mês. A jovem carioca de 23 anos, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, debochou da proposta.



O “Contrato de relacionamento” teria duração de 6 meses, o que acumularia um valor total maior que R$ 2 milhões. “Gente, é sério, até onde vai a loucura das pessoas”, indignou-se a influenciadora.





O contrato enviado imitava todos os padrões de um contrato de trabalho verdadeiro, com cláusulas para rescisão e responsabilidades tributárias das partes. Além disso, o relacionamento seria mantido a distância e Lara poderia namorar outras pessoas durante o período.

Algumas seguidoras de Lara acharam injusto a influenciadora ter negado a proposta. “E eu aceitando namorar de graça e ainda ganhando traumas psicológicos de brinde”, comentou uma internauta. “Isso não acontece comigo”, lamentou outra seguidora.

Me ofereceram 350.000 por 6 meses (2.100.000,00)pra assinar um contrato de relacionamento a distância, e ainda poderia ter outros relacionamentos KKKKKKKKK😂 inacreditável — Lara jucá (@laraajucah) February 13, 2023

