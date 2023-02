Reprodução / Instagram Fred Nicácio e Fabio Gelonese

Fred Nicácio, participante do "BBB 23", frequentemente menciona a residência onde mora com o marido Fábio Gelonese em Bauru, São Paulo. Não é uma surpresa, pois o médico reside em uma cobertura duplex avaliada em R$ 1,2 milhão no bairro Jardim Estoril.

O espaçoso imóvel possui 360 metros quadrados em dois andares, com uma ampla sala de estar, três quartos, um deles uma suíte, uma cozinha, dois banheiros (de serviço e social) e um lavabo no piso térreo.





No andar superior, o imóvel apresenta uma vasta sala, mais um banheiro e um terraço com vista panorâmica e uma piscina. É nesta área externa que Fred e Fábio costumam registrar mais fotos e compartilhá-las pelo Instagram com os seguidores.

A cerimônia de casamento de Fred e Fábio aconteceu nesta cobertura em que moram juntos em Bauru. Eles estão juntos desde 2015 e oficializaram o casamento em 2019, adotando a comunhão total de bens.

