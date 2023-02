Reprodução Chay Suede e Monique Evans são criticados por ignorar fãs em evento

O ator Chay Suede e a ex-modelo Monique Evans foram criticados após ignorarem os fãs durante a passagem no tapete vermelho do Baile da Vogue, evento que aconteceu no último sábado (11) no Copacabana Palace.

No TikTok, o usuário de nome Rolin Maia publicou alguns vídeos da noite em que foi prestigiar a chegada dos famosos. "Olha a diferença dos famosos tratando os fãs no Baile da Vogue", escreveu.

No vídeo, Chay Suede, Monique Evans, Valesca Popozuda, Leandra Leal são uns dos famosos que escolheram não interagir com os admiradores. A atriz Claudia Ohana, o rapper Filipe Ret e a apresentadora Giovanna Ewbank também passaram sem dar muita atenção aos fãs.

Durante a passagem de Chay, o intérprete de Ari em Travessia recebeu diversos elogios como "Lindo". No entanto, o ator passou olhando para o lado oposto aos fãs e seguiu sem dar nem um aceno.

Monique Evans também teve atitude semelhante. A ex-modelo passou com o semblante sério, sem olhar na direção dos fãs.





FAMOSOS: Viraliza vídeo de como os famosos trataram os fãs na entrada do Baile da Vogue pic.twitter.com/zV8OF7VGPD — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) February 13, 2023





Nos comentários, Chay foi comparado com o personagem Ari, que tem atitudes de vilão em "Travessia". "O Chay não saiu do papel do Ari", criticou uma internauta.

Por outro lado, alguns famosos foram exaltados pela simpatia, como foi o caso de Jojo Todynho, Nicole Bahls, Patricia Poeta, Vitão, Deborah Secco, Juliette Freire, Alcione e Carlinhos Maia, que mandaram beijinhos, retribuíram o sinal de coração aos fãs e pararam para interagir com o público.

