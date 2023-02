Reprodução/ Instagram Rihanna comemora com amigas show no Super Bowl

No último domingo (12), Rihanna fez o show de intervalo do Super Bowl após um hiato de sete ano fora dos palcos. A cantora não só encantou o público pela performance e setlist, a artista também aproveitou o momento para anunciar que está grávida do segundo filho com A$AP Rock.

A apresentação e o anúncio foi muito comentado pelos telespectadores e a cantora recebeu diversos elogios. Deste modo, após o show, Rihanna resolveu comemorar o feito com algumas amigas.

Ainda com o figurino do show, a artista apareceu em um vídeo da fotógrafa MDollas no Instagram. Ela, Rihana e o restante da amigas gritaram ao celebrar.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Na setlista apresentada, a cantora reuniu alguns dos maiores hits da carreira, como "B*tch Better Have My Money, Where Have You Been?", "Only Girl in the World", "We Found Love", 'Rude Boy", "Work", "Wild Thoughts", "Pour It Up', "All of the Lights", "Run This Town" e "Umbrella" e "Diamond", que encerrou o show.