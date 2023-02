Reprodução/ Instagram Lea Maria

Lea Maria usou as redes sociais para rebater o marido Juliano Gaspar. Na última sexta-feira (10), o humorista negou a acusações de violênica física e psicológicas feitas pela esposa . No post, a comediante pediu "paz" e mostrou mais imagens de hematomas pelo corpo.

"Eles não estão me respeitando. Eles tentaram entrar em contato nos últimos dias por ligações, mensagens, email, Instagram, celular... Família, amigos... Minhas agressões estão comprovadas pelo laudo médico. (...) Tentaram entrar em contato com a minha psicóloga para influenciá-la, mas eu quero paz", disse Lea.





Juliano disse, no perfil dele do Instagram, que as acusações não faziam sentido e que o teria acontecido foi apenas uma briga de casal por questão do trabalho. "Ela fechou a porta, me prendeu em casa e arrancou minha camisa fora",contou ele.

Lea se submeteu a um exame de corpo de delito que registrões hematomas no corpo dela deixados pelo humorista e afirmou que não foi aprimeira vez que passou pela violência. A comediante também afirmou que o marido não repassava o valor dos shows de comédia que eles faziam juntos.

