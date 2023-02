Reprodução/ Instagram Juliano Gaspar

Após ser acusado de violência doméstica pela esposa, Lea Maria , o humorista Juliano Gaspar se manifestou através de um vídeo no Instagram Ele disse que as acusações não fazem sentido e que foi transformado no "vilão do Brasil".

Juliano alega que começou a discutir com Lea, que também é humorista e trabalha com ele, por conta do trabalho. Segundo ele, tudo se agravou quando ela não o deixou sair de casa. "Ela fechou a porta, me prendeu em casa e arrancou minha camisa fora", contou ele, que negou ter cometido de violência.

O comediante, então, falou que as acusações feitas não batem com os fatos e pediu notícias da esposa. "Nada disso faz sentido, mas eu vou lutar até o fim para trazer toda a verdade sobre o que realmente está acontecendo com a Lea! Te amo, bebê. Eu estou aqui!", escreveu.









