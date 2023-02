Reprodução/Instagram - 09.02.2023 Humorista Lea Maria acusa marido, Juliano Gaspar, de violência doméstica

As apresentações da ex-dupla de comédia Bad Trip, formado pelo casal Lea Maria e Juliano Gaspar, foram canceladas em Sorocaba e Jundiaí, no interior de São Paulo. A medida foi tomada após a denúncia de violência doméstica feita por Lea Maria contra o marido.

A produtora dos shows anunciou que aqueles que adquiriram ingressos para a apresentação em Jundiaí, prevista para 9 de fevereiro, foram notificados e receberão reembolso. Já os habitantes de Sorocaba, onde o espetáculo aconteceria no dia 10 de fevereiro, serão informados sobre o cancelamento.

Os cancelamentos ocorrem após Lea Maria acusar o marido, Juliano Gaspar, de violência doméstica. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (8), a alemã residente no Brasil afirmou em vídeo ser "mais uma vítima da violência doméstica".

A defesa aponta que Lea já deu entrada no pedido de divórcio de Juliano, com quem estava junto há seis anos. “A Lea já vinha sofrendo violência psicológica há longo tempo, mas se via impedida de denunciar o agressor, em face de sua fragilidade emocional.”, afirmou o advogado da humorista ao iG Gente.

