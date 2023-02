Reprodução/Instagram MC Daniel faz declaração quilométrica para Mel Maia

MC Daniel usou as suas redes sociais nesta terça-feira (7) para se declarar à namorada, Mel Maia.

Com um textão, o cantor fez questão de esbanjar o amor pela atriz e relembrar o momento em que ela chegou em sua vida.





"Oi amor, hoje não é uma data comemorativa ou dia especial, mas pra mim é, porque todos os dias são especiais desde que eu tenho você, e isso muda e mudou tudo na minha vida. A forma de enxergar o mundo, a vida, família, trabalho, relacionamento. Existe uma vida antes de Melissa e uma vida pós Melissa…", começou ele.

O funkeiro seguiu elogiando a carreira da amada. "Você desde muito nova demonstra o quanto é talentosa no seu trabalho (eita como é trabalhadora). Mas eu, Daniel, desde quando conheci seu coração na primeira noite em que me apaixonei por você sem ao menos te beijar, prometi pra mim que mesmo que se você não me aceitasse como seu homem, eu queria ao menos ser seu amigo pra mostrar pro mundo o quão incrível você era".

"De início eu não esperava ter vontade de criar um futuro do seu lado como seu companheiro, mas foi inevitável, a forma como fala, como anda, se veste, sua aparência, seu jeito, sua voz, sua personalidade, me prenderam a você de um jeito que eu prometi nunca mais me submeter, mas foi incontrolável, quando percebi eu já era 200% seu em mente corpo espírito e alma…", continuou.

Por fim, Daniel transbordou orgulho de Mel. "Hoje só queria te agradecer por existir e por ser quem você é! Você é FOD@ Quero te dar parabéns por você ser quem você é, sou seu fã número um, quero caminhar ao seu lado até meu último suspiro, queria que se visse com meus olhos por apenas 1 minuto pra entender o que sinto por você e a forma como te enxergo, e mesmo que o mundo se vire contra você, independente da ocasião eu, Daniel, estarei aqui pro que precisar, e pro que tiver, e não estiver ao meu alcance. Te prometo lealdade, gratidão, paciência, amor, carinho e disposição pra lhe fazer a mulher mais feliz do mundo… Você é mil grau tmj de raça forte abraço. ass: BILHETE COM CARINHO do seu melhor amigo, saudades, beijo na testa (irei cuidar de você e te amar enquanto estiver por perto pequena)", concluiu.

Nos comentários, Mel Maia fez questão de agradecer e se declarar também. "Te amo muito, nem acredito que eu tenho você na minha vida, me ensinou a ser uma pessoa melhor, me encontrei! Você chegou pra mudar toda a minha trajetória, você é LUZ! Obrigada por ser o MELHOR NAMORADO do mundo… que sorte eu tenho meu Deus!", disse ela.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente