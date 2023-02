Foto: Reprodução/Instagram Rafa Kalimann tranquiliza seguidores após internação

A influenciadora Rafa Kalimann recorreu às redes sociais para tranquilizar os fãs e seguidores que ficaram preocupados com a saúde da influenciadora após Rafa dar entrada em um hospital na última quarta-feira (10).

Rafa conta, através dos stories do Instagram, que sentiu apenas um mal estar mas que está melhor, mas não contou o que exatamente a fez dar entrada no hospital.

"Aos que estão preocupados, eu já estou melhor. Foi um sustinho, mas já estou bem melhor. Estou fazendo bastante repouso com acompanhamento médico. Obrigada pelas mensagens. Amo vocês", escreveu ela na publicação.

Em uma seguinte postagem, Rafa comemorou a recuperação e reafirmou estar se sentindo muito melhor. "Bom dia, com ela que precisava agir, que precisava levantar e ela sempre levanta. Estou bem melhor, graças a Deus.", escreveu ela.

Recentemente, Rafa Kalimann foi impedida de estrear na novela das 19h da Rede Globo, "Vai na Fé", por não ter registro profissional de atriz e o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) não quis conceder uma autorização especial para ela.

Para substituir Rafa na novela, a atriz Sofia Starling precisou correr com os trabalhos, já que as gravações haviam sido feitas por Rafa Kalimann anteriormente. "Fui saber que estava substituindo alguém que já tinha gravado a cena no final da minha segunda diária, então isso não interferiu no meu trabalho. Eu só fui! Abri o peito e me aventurei", contou ela.