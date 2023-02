AFP / Arquivo Carlos Saura

Carlos Saura morreu nesta sexta-feira (10), aos 91 anos. O cineasta era uma referência para o cinema espanhol, com produções como “Cría cuervos”, de 1976 e “Carmen”, de 1983, filme que concorreu ao Oscar na categoria Melhor Filme Estrangeiro.

De acordo com o jornal “El País”, Saura morreu em Madrid devido a uma insuficiência respiratória.





Ainda segundo o portal espanhol, Carlos Saura faleceu um dia antes de ser agraciado com o Prêmio Goya de Honra. O presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha, Fernando Méndez-Leite, anunciou que Saura será homenageado na próxima cerimônia.

O último trabalho do cineasta foi “Las paredes hablan”, que estreou em 2022. A Academia Cinematográfica da Espanha considerou Saura como “um dos cineastas fundamentais da história do cinema espanhol”.

