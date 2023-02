Foto: Reprodução/Instagram Britney Spears e Sam Asghari

Sam Asghari saiu em defesa da esposa, a cantora Britney Spears, nesta sexta-feira (10), após os rumores que a família tentou realizar uma intervenção. Asghari afirmou ao portal Acess Hollywood que a intervenção não aconteceu.

“Minha esposa tem todo o controle de sua vida e continuará tomando todas as decisões envolvendo a própria saúde, independente das circunstâncias”, revelou Sam ao portal americano.





As declarações de Asghari chegam após algumas reportagens relatarem que familiares e amigos próximos de Britney Spears estão preocupados com a saúde da cantora e planejavam uma nova intervenção para a cantora, que foi cancelada de última hora.

Há algumas semanas atrás, a polícia foi até a casa de Spears para checar se estava tudo bem com a cantora após os fãs de Britney acionarem a delegacia de Ventura quando a diva pop apagou a própria conta do Instagram.

A recente sequência de eventos polêmicos acontece pouco mais de um ano após Britney encerrar uma tutela de 13 anos, onde ela não podia tomar as próprias decisões sobre a carreira ou administrar o dinheiro que conquistou.

