Foto: Reprodução/Instagram Ludmilla vence processo e receberá R$10 mil por mala extraviada

A cantora Ludmilla venceu mais uma vez esta semana, além de lançar um dos singles mais aguardados da carreira, a cantora venceu um processo contra uma companhia aérea e receberá um bom valor de volta.

Ludmilla estava enfrentando um processo contra a companhia aérea American Airlines após a companhia perder uma das bagagens da cantora em uma viagem para Los Angeles.

A cantora irá receber uma indenização no valor de R$10 mil reais. O caso ocorreu em 2 de agosto de 2021 e a bagagem só foi encontrada e devolvida para Ludmilla após 3 meses do ocorrido.

De acordo com a descisão da juíza Ana Lucia Soares Pereira, a companhia aérea "extrapolou o limite do mero aborrecimento, ficando a autora impedida de utilizar seus bens pessoais por período considerável, devido à falha do serviço prestado pela ré", disse ela.

A juíza conclui afirmando que o valor solicitado se mostra adequado por diversos motivos. "Considerando o tempo de entrega da bagagem, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, o caráter punitivo pedagógico da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado ao caso concreto", concluiu a juíza.